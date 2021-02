Après deux ans d’immobilisation, le 737 MAX retourne progressivement en vol dans la région Europe-Moyen-Orient-Afrique. La reprise va aussi dépendre de la santé des compagnies qui l’exploitent et la FAA garde un œil sur les vols, au niveau global.

Le 737 MAX vole en Europe, et bientôt en Afrique et au Moyen-Orient. TUI fly Belgium a effectué sa première liaison avec un 737 MAX8 depuis 2019 en reliant Bruxelles à Alicante et Malaga en Espagne le 17 février, mettant fin à près de 24 mois sans aucun vol commercial du monocouloir de Boeing dans le ciel européen. L’appareil, avec un peu plus d’une centaine de passagers à bord, a effectué le vol retour dans l’après-midi. Le 737 MAX avait été interdit de vol en mars 2019 dans le monde entier après les accidents successifs des vols de Lion Air et Ethiopian Airlines, qui ont fait 346 morts.

« Nous sommes ravis de pouvoir remettre en service nos quatre Boeing 737 MAX », a déclaré Gunther Hofman, le directeur général de TUI fly Belgium, présent à bord lors de ce vol. « La sécurité de nos passagers et de nos équipages est, en tout temps, notre priorité absolue et nous avons pleinement confiance dans cet avion qui est l’avion le plus testé de l’histoire et du monde », a-t-il ajouté dans un communiqué. Il espère « pouvoir reprendre rapidement les vols réguliers avec ces quatre avions. »

