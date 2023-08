Bien que le programme AGM-183A ait été annulé fin mars, l’US Air Force a effectué un nouvel essai de son missile porteur d’un planeur hypersonique.

Le 19 août, l’US Air Force a procédé à un nouvel essai en vol de son missile hypersonique AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) au-dessus de l’océan Pacifique, au large de Los Angeles. Cet essai en vol est le huitième du programme depuis avril 2021 et le troisième à mettre en œuvre le système complet, en mode opérationnel. Les précédents essais, le 9 décembre et le 13 mars, avaient été respectivement un succès et un échec.

