Beyond Aero valide son architecture en soufflerie

Par Caroline Bruneau -
Beyond Aero soufflerie
L'équipe de Beyond Aero avec la maquette du BYA-1 qui a servi aux tests aux Pays-Bas. Crédit : Beyond Aero.
Le dernier-né des avionneurs toulousains, Beyond Aero, a validé son architecture préliminaire originale au terme d’une campagne en soufflerie. Cette étape doit permettre d’avancer sur le programme, dont l’entrée en service est prévue vers 2030.

En créant l’entreprise Beyond Aero en 2020, les trois jeunes ingénieurs à la tête du projet ont fait le pari innovant de l’hydrogène gazeux pour leur avion d’affaires. Cinq ans plus tard, l’architecture de l’appareil – baptisé BYA-1 – a été largement modifiée pour permettre la concrétisation de ces ambitions.

