Blue Ghost M1 : Premier alunissage réussi d’une sonde privée

Le premier atterrisseur Blue Ghost, de Firefly Aerospace, s’est posé sur la Lune le 2 mars à 08 h 34 TU. Il s’agissait du premier alunissage privé à se dérouler conformément aux prévisions, en cinq tentatives depuis six ans.

Le programme CLPS (Commercial Lunar Payload Service) de la Nasa, qui fait appel à des prestataires privés pour déposer des charges utiles scientifiques ou technologiques sur la Lune, vient d’enregistrer son premier succès, avec la mission Blue Ghost M1, alias « TO 19D ». L’atterrisseur développé par Firefly Aerospace a été lancé le 15 janvier à 06 h 11 TU sur un Falcon 9 de SpaceX avec à son bord dix expériences de la Nasa : quatre instruments scientifiques et six démonstrations technologiques. Objectif, la colline de Mons Latreille, sur la bordure de la plaine de Mare Crisium (la « Mer des Crises »).

