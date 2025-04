Boeing vend Jeppesen pour éponger ses dettes

Boeing va vendre sa filiale Jeppesen, spécialisée dans les cartes de navigation aérienne, pour 10,55 Md$ à Thoma Bravo, une société américaine de capital-investissement. Le constructeur aéronautique a annoncé être parvenu à un accord pour céder Digital Aviation Solutions, qui comprend Jeppesen, ainsi que d’autres actifs dans le même domaine : ForeFlight (préparation des plans de vol), AerData (gestion de flotte et de maintenance) et OzRunways (gestion de plans de vol et de maintenance en Australie).

