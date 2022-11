CZ-5B : Quatrième retour d’étage incontrôlé

Comme lors des trois vols précédents, le lanceur Chang Zheng 5B (CZ-5B) porteur du module laboratoire Mengtian a satellisé bien plus que sa charge utile, puisqu’il a aussi mis sur orbite son étage principal. Long de 32 m pour 5,4 m de diamètre et d’une masse totale de 21 t, cet étage va retomber dans l’atmosphère de manière incontrôlée et disperser des débris sur plus de 3 600 km.

Des éléments de structure de plusieurs mètres, comme des dômes de réservoirs, devraient atteindre le sol les premiers. Davantage sensibles à la traînée aérodynamique, ils tomberont à 1 400 km en amont du point d’impact principal, où arriveront les éléments les plus denses, comme les deux moteurs cryotechniques YF-77 de 2,7 t chacun. Des éléments plus profilés, comme des conduites pouvant atteindre 30 m de long, tomberont jusqu’à 2 200 km au-delà.

Lors des précédents vols, l’étage était retombé 150 h, 239 h et 154 h après le lancement. Le premier avait chu au large de la Mauritanie, quelques minutes après avoir survolé Manhattan, et des débris avaient été retrouvés jusqu’en Côte d’Ivoire. Le deuxième est tombé dans l’océan Indien, de part et d’autres des Maldives, quelques minutes après avoir survolé Riyad. Le troisième, enfin, a dispersé des débris sur l’île de Bornéo, la mer de Sulu et l’océan Pacifique nord, entre les Philippines et les Mariannes.

Statistiquement, le point d’impact principal a les plus grandes chances de se retrouver en mer, mais la zone potentiellement à risque, entre 41,5° N et 41,5° S, recouvre néanmoins 72 agglomérations de plus de 5 millions d’habitants, dont les 23 plus grandes agglomérations de la planète (totalisant 420 millions d’habitants, soit 5,25 % de l’humanité).

