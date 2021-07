Le décollage du premier vol habité de la capsule suborbitale New Shepard de Blue Origin est prévu le 20 juillet à 13 h 00 TU (15 h 00, heure d’Europe continentale).

Les passagers de ce seizième vol du New Shepard seront le milliardaire Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et Blue Origin, et son frère Mark. Ils seront accompagnés de la pilote Wally Funk (82 ans), qui avait autrefois passé la même batterie de tests que les astronautes du programme Mercury, et du jeune Oliver Daemen (18 ans), fils du deuxième enchérisseur pour le quatrième siège, qui prend la place du premier enchérisseur, celui-ci n’ayant pas pu se libérer.

