Demain, des avions à piles à combustible

Les progrès réalisés dans le développement des piles à combustible pour le secteur automobile permettent aujourd’hui d’envisager de les utiliser pour l’alimentation d’avions électriques, et de réformer grâce à elles le secteur du transport régional.

Brûler l’hydrogène dans les moteurs n’est pas le seul moyen de l’utiliser pour réduire les émissions de gaz à effets de serre du secteur aérien. Chez Air Liquide, Pierre Crespi, le directeur de l’innovation du pôle Technologies avancées, imagine que d’ici quinze ans, le secteur du transport court courrier, cible actuelle de toutes les attaques des écologistes, pourrait changer du tout au tout, avec son électrification grâce aux piles à combustible. Ces dernières consomment de l’hydrogène et l’oxygène de l’air pour produire une électricité propre et sans autre rejet que de la vapeur d’eau.

Il se base pour cela sur les progrès réalisés par les piles à combustible pour les voitures et les camions. « Nous avons fait d’énormes progrès en termes de densité, massique et volumique, pour le marché automobile », explique Pierre Crespi. Aujourd’hui, des voitures peuvent être équipées de piles de 150 kW de puissance. Or, selon les experts de l’aéronautique, un petit avion de transport régional ne nécessite qu’une puissance de l’ordre du mégawatt. « Cette puissance est accessible à des piles stationnaires et les technologies sont là pour que demain dix piles de voiture puissent alimenter en énergie un avion régional avec un bilan de masse intéressant », notamment grâce aux progrès également réalisés dans la miniaturisation des moteurs électriques.

