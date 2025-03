Doublé technologique sur orbite pour U-Space

Premier succès pour la nouvelle gamme de microsatellites développée par U-Space dans sa nouvelle U-zine à Toulouse : Soap et Pandore, deux satellites financés via les plans de relance, sont sur orbite et en bonne santé.

Le 15 mars, la dernière mission mutualisée de SpaceX, Transporter 13, a déployé sur orbite héliosynchrone quelque 67 charges, de moins de 1 kg à plus de 700 kg. Parmi celles-ci figuraient les deux premiers satellites sortis de la nouvelle U-zine de la start-up toulousaine U-Space. Inaugurée en novembre dernier, elle se situe à l’intérieur du bâtiment B612, pépinière du New Space de la « ville rose » située au bord du périphérique toulousain. D’une masse unitaire de 18 kg, chaque satellite emportait une charge utile technologique ambitieuse pour une démonstration en vol à bord d’une plateforme de cubesat 12U.

