Gateway : Un module dubaïote « made in Turin »

Les Émirats arabes unis ont choisi Thales Alenia Space à Turin comme maître d’œuvre du module qu’ils se sont engagés de fournir à la Nasa pour la station spatiale Gateway du programme Artemis.

Il faut espérer que la grande remise à plat du programme Artemis par l’administration Trump, sous l’égide probable d’Elon Musk, n’aboutisse par à l’annulation de la station spatiale Gateway. Ce premier avant-poste de l’humanité dans l’espace sera en effet une vitrine des compétences européennes – et plus particulièrement turinoises – au service du monde entier et ce serait dommage qu’il ne se concrétise pas pleinement.

