Avec le succès de son second lancement dédié, la SDA (Space Development Agency) américaine va pouvoir faire la démonstration sur orbite de son concept de constellation sécurisée à bas prix pour les liaisons tactiques et l’alerte antimissile.

Le 2 septembre, cinq mois jour pour jour après une première mission, la SDA (Space Development Agency) a mis sur orbite une second grappe de satellites dédiés aux télécommunications militaires tactiques ainsi qu’à la détection et au suivi des missiles. Sur les 28 satellites prévus pour la première phase de démonstration cette nouvelle constellation PWSA (Proliferated Warfighter Space Architecture), 23 sont désormais sur orbite. Quatre de plus suivront cet automne et le dernier ne sera pas lancé.

