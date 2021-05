Le chômage partiel au secours de l’emploi aéronautique

Le secteur aéronautique et spatial français a eu recours très largement au chômage partiel, une mesure qui a permis jusqu’à présent de limiter les plans sociaux, malgré la sévérité de la crise.

La filière aéronautique a limité la casse malgré une crise sans précédent depuis plus d’un an. Le secteur n’a perdu que 6 000 emplois en 2020 en raison de la crise du Covid-19, grâce à « un très fort recours au chômage partiel », selon une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail. Cela représente 8 % des ruptures de contrat envisagées en 2020 dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) alors que le secteur n’en avait initié aucun en 2019, précise la Dares dans une étude parue le 11 mai.

