Renault se lance dans les drones avec Turgis-Gaillard

En s’alliant à Renault, Turgis-Gaillard veut passer du projet ambitieux à l’échelle industrielle. Le constructeur automobile, de son côté, se montre plus prudent.

Des drones tactiques développés avec Turgis-Gaillard seront produits à la chaîne dans un usine automobile du groupe Renault. L’information a été confirmée de manière assez indirecte par le constructeur automobile français. Le magazine spécialisé L’Usine nouvelle, puis le site d’information économique La Tribune et enfin le blog du chroniqueur spécialisé dans la défense Jean-Dominique Merchet, du quotidien L’Opinion, ont donné quelques précisions sur le projet piloté par le ministère des Armées.

Mais c’est finalement la CGT qui a fourni le plus de détails sur le montage en cours. En s’opposant absolument à la fabrication d’engins militaires, le syndicat a confirmé ce qui avait été révélé dans les médias. Dans un communiqué de presse très remonté, on apprend que l’usine de Renault du Mans a été sélectionnée pour qu’au moins cinquante de ses salariés soient affectés à la fabrication de drones militaires en partenariat avec Turgis-Gaillard.

