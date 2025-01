Le 16 janvier a été une journée riche en premières spatiales : premier vol du New Glenn de Blue Origin, premier vol du Starship Bk2, et même premier amarrage sur orbite réalisé par l’Inde ! Voici donc un premier compte-rendu des deux lancements. L’un a perdu son premier étage, l’autre son second. Nous décrypterons les tenants et les aboutissants de ces vols dans des articles plus approfondis lorsque plus d’informations seront disponibles.