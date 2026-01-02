Trois avions de renseignement électronique pour Madrid

Vue d'artiste du concept d'avion de ROEM espagnol sur une base d'A320neo. Crédit : Airbus.

Le ministère de la Défense espagnol a confié à Airbus Defence & Space et à l’industriel de défense national Indra l’étude d’un concept d’avion de renseignement d’origine électromagnétique (ROEM) pour son armée de l’air. Les deux industriels devront rendre leur copie à la mi-2027.

Cette étude de définition de 16 M€ doit permettre d’identifier la plateforme la mieux adaptée et les équipements d’écoute nécessaires pour une flotte de trois appareils dont la mission sera de détecter, suivre, caractériser et identifier des « cibles d’intérêt » pour l’Ejército del Aire y del Espacio.

