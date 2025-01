Airbus a presque atteint son objectif de 770 livraisons

Avec 766 appareils livrés en 2024, l’avionneur européen Airbus a réussi à rester en ligne avec ses prévisions et a réalisé une bonne année, grâce à des ventes solides et au succès de l’A350.

Tous les ans, Airbus accomplit une course contre la montre à la veille de la Saint-Sylvestre. Cette année, la performance est spectaculaire : l’avionneur est parvenu à intégrer et livrer 123 appareils au mois de décembre, soit deux fois plus que la moyenne annuelle (58 livraisons mensuelles en moyenne sur les onze premiers mois de 2024). Il est resté en ligne avec l’objectif « d’environ 770 avions » annoncé par Guillaume Faury le 25 juin dernier.

