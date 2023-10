Airbus va lancer deux programmes pour 2035 et au-delà

Le géant européen Airbus a clarifié ses objectifs sur la prochaine génération d’appareils qu’il s’apprête à mettre en développement pour relever les défis de la décarbonation de l’aérien. Deux projets seront lancés en parallèle : un monocouloir alimenté en SAF et un avion régional à hydrogène.

Airbus confirme sa volonté de lancer deux avions dans la deuxième moitié de la prochaine décennie. Le géant européen vise l’entrée en service du remplaçant de l’A320 entre 2035 et 2040 et celle de l’avion à hydrogène en 2035.

« Nous ferons deux avions en même temps, mais sur des positionnements assez différents », a déclaré Guillaume Faury dans une interview au quotidien économique Les Echos. « Mais les calendriers ne seront pas non plus exactement les mêmes. J’ai bien parlé de 2035 pour l’avion à hydrogène et de la seconde moitié de la décennie pour l’autre. »

