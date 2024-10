Les pays européens de l’Otan sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à l’initiative Elsa, pour doter l’Europe de son propre missile de croisière terrestre de longue portée. De quatre, ils viennent de passer à six, et un septième n’est pas loin.

À l’occasion de la rencontre des ministres de la Défense de l’Otan, les 17 et 18 octobre à Bruxelles, le Royaume-Uni et la Suède ont annoncé rejoindre le quatuor formé en juillet par la France, l’Allemagne, l’Italie et la Pologne pour développer une capacité de frappe européenne dans la profondeur. Cet objectif est au cœur de l’initiative Elsa (European Long-range Strike Approach), qui vise à développer un nouveau missile de croisière terrestre doté d’une portée de 1 000 à 2 000 km, pour la défense européenne des années 2030 . En juillet, l’Espagne avait aussi manifesté son intérêt.

