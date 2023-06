Les forces armées néerlandaises vont investir entre 100 et 250 M€ pour armer les huit drones MQ-9 Reaper qu’elles ont acheté en 2018 et 2022. Ces armements seront des bombes GBU-12 et GBU-49 ainsi que des missiles air-sol Hellfire selon une configuration similaire aux Reaper français. Les Reaper néerlandais sont testés sur l’aéroport de Hato à Curaçao avant leur déploiement en 2025 sur la base aérienne de Leeuwarden avec une pleine capacité opérationnelle prévue pour 2028.

