Dark signe avec l’AID et lève le voile sur son Interceptor

Après avoir simulé la désorbitation d’un étage d’Ariane 5 pour le compte du Cnes, la start-up française Dark va effectuer une simulation d’interception de satellite « dangereux » pour le compte de l’AID, en préparation de son système Interceptor.

Dans la pléthore de start-up du spatial qui ont fleuri ces dernières années et ont été regroupées sans distinction dans la catégorie « New Space », on aurait eu tort de ne pas prêter une attention particulière à la très discrète Dark en la reléguant un peu rapidement au milieu de la foule des développeurs de micro et mini lanceurs. Déjà, le fait qu’elle ait été fondée par des anciens du missilier MBDA – Clyde Laheyne et Guillaume Orvain – aurait dû nous mettre la puce à l’oreille : Dark ne cherche pas à placer des charges sur orbite, elle cherche à les faire retomber, proprement et sans casse.

