Neutron, Nova et New Glenn dans la nouvelle promotion NSSL-3

L’US Air Force a attribué de nouveaux contrats-cadre pour le marché NSSL-3 des lancements de charges utiles stratégiques pour le Pentagone. SpaceX, United Launch Alliance et Blue Origin ont été désignés pour les missions vers les orbites de haute énergie. Ils avaient déjà été retenus l’an dernier pour les orbites basses, où ils ont désormais rejoints par Rocket Lab et Stoke Space.

L‘US Air Force a attribué une série de contrats dans le cadre du marché NSSL-3 (National Security Space Launch) pour la mise sur orbite des charges utiles les plus importantes de l’US Space Force et du National Reconnaissance Office (NRO), l’agence qui gère les satellites espions américains. Aux côtés des fournisseurs habituels que sont SpaceX avec ses Falcon 9 et Falcon Heavy et United Launch Alliance (ULA) avec son Vulcan Centaur, Blue Origin continue de creuser son sillon avec son New Glenn, tandis que de nouveaux noms font leur apparition avec des lanceurs réutilisables qui n’ont pas encore volé : Rocket Lab avec son Neutron et Stoke Space Technologies avec son Nova.

