Un deuxième ALSR pour l’armée de l’air et de l’espace

Le 3 décembre, l’armée de l’air et de l’espace française a reçu son deuxième Beechcraft King Air 350 transformé en Avion léger de surveillance et de reconnaissance (ALSR) par Thales et Sabena Technics. Un troisième appareil sera commandé d’ici la fin de l’année pour une livraison en 2023.

Ces avions seront basés à Évreux et intégrés au sein de l’EEA (Escadron électronique aéroporté) qui met déjà en œuvre les deux Transall « Gabriel » d’écoute électronique.

À terme, huit ALSR sont prévus.

