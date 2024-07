SpaceX va reprendre ses vols de Falcon 9

Deux semaines après l’échec du lancement d’une grappe de Starlink , la FAA (Federal Aviation Administration) a autorisé SpaceX à reprendre les vols de son lanceur Falcon 9. La reprise est prévue dès le 27 juillet.

Le 12 juillet (le 11 aux États-Unis), le 49e lancement Starlink de l’année s’est achevé en fiasco avec la défaillance du moteur du second étage d’un lanceur Falcon 9 lors de son rallumage pour circulariser son orbite avant le largage des vingt satellites Starlink « mini-v2.0 » qui constituaient sa charge utile. Dix-huit sont rapidement rentrés dans l’atmosphère et deux ont pu être suivis sur plusieurs orbites avant de retomber à leur tour les 16 et 20 juillet. Avant leur désorbitation, un contact a pu être établi avec dix d’entre eux.

Suite à cet échec, la FAA a suspendu la licence de vol du Falcon 9 le temps que SpaceX identifie les causes de l’anomalie et propose des mesures pour y remédier.

Cet article compte 740 mots.