Pour le compte de la Noaa, la Nasa a sélectionné le petit lanceur Alpha, de Firefly Aerospace, afin de mettre sur orbite le premier modèle d’une nouvelle génération de satellites héliosynchrones.

Rocket Lab n’est plus le seul fournisseur de lancements complémentaires des États-Unis. Après des débuts laborieux en 2021 et 2022, il faut désormais compter avec Firefly Aerospace et son lanceur Alpha, malgré quelques difficultés encore rencontrées sur ses parties hautes. La Nasa, qui lui a confié un cubesat TechEdSat en 2022 ainsi que les missions mutualisées ELaNa 43 (Educational Launch of Nanosatellites), lancée en juillet dernier, et 42, prévue en fin d’année, vient de sélectionner l’Alpha pour une mission bien plus ambitieuse, au profit de la Noaa (National Oceanic & Atmospheric Administration).

