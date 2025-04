Le budget scientifique de la Nasa va être réduit de moitié

Alors que la confirmation de la nomination de Jared Isaacman à sa tête est prévue pour la fin avril, il se confirme que le budget de la Nasa pour les missions scientifiques va être sabré de moitié. Les sciences de la Terre, l’astrophysique et l’héliophysique seront les plus touchées. Article mis à jour le 19 avril.

Lors de son audition devant le Sénat, le 9 avril, Jared Isaacman, désigné par Donald Trump comme futur administrateur de la Nasa, n’a pas hésité à promettre un nouvel « âge d’or pour la science et les découvertes ». Les chiffres transmis à l’agence le lendemain par l’OMB (Office of Management & Budget), détaillant les demandes de la Maison Blanche, peignaient un tout autre tableau de l’avenir de l’agence que celui décrit par le milliardaire, client et ami d’Elon Musk.

