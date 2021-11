Pilotes : La pénurie menace la reprise |...

Pendant la crise du Covid-19 beaucoup de pilotes ont été poussés vers la sortie et peu ont été formés pour remplacer ceux qui ont quitté le métier. Conséquence : alors que le trafic reprend, il n’y a plus assez de pilotes pour piloter les avions.

« La question n’est pas de savoir si une pénurie de pilotes réapparaîtra, mais quand elle se produira ». Au printemps dernier, le cabinet Oliver Wyman rappelait que la pénurie de pilotes dans le monde, déjà prévue avant la pandémie de Covid-19, referait surface à la faveur de la reprise dans l’aérien. Depuis, les premières conséquences de celle-ci se sont déjà fait sentir aux États-Unis, où des milliers de vols ont été annulés ou déprogrammés depuis le rebond du trafic observé au début de l’été dernier.

American Airlines a été contrainte d’annuler plusieurs centaines de vols fin octobre par manque d’effectifs, alors que des intempéries perturbaient le pré-positionnement du personnel en vue des opérations. Une semaine auparavant, Southwest Airlines avait été contrainte d’annuler quelque 2 000 vols, avec une facture de 75 M$ à la clé. American Airlines avait déjà annulé des vols en juin dernier et Spirit Airlines près de 3 000 en août. Les compagnies les plus touchées sont celles qui ont le plus fortement augmenté leurs capacités opérationnelles.

« Nous commençons à manquer de personnel car les membres d’équipages se retrouvent hors de leur calendrier de vol », a expliqué David Seymour, le directeur général d’American Airlines.

Cet article compte 1 010 mots.