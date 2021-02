Le gouvernement annule la construction du Terminal 4

La lutte contre le changement climatique, grande cause actuelle du gouvernement, et les répercussions de la crise du Covid sont les deux raisons invoquées pour rayer d’un trait de plume cette infrastructure. Avant la pandémie, le Terminal 4 de Paris-Roissy était pourtant considéré comme indispensable pour assurer le développement de Paris et de la France comme destination touristique et d’affaires.

Il n’y aura pas de Terminal 4 à Roissy. Le gouvernement a annoncé le 11 février, par la voix du ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, l’abandon du projet d’extension de l’aéroport parisien. Ce projet est jugé « obsolète » et contraire à la lutte contre le réchauffement climatique.

Le gouvernement a demandé à Groupe ADP, gestionnaire des aéroports de Paris et dont l’État est l’actionnaire majoritaire, « d’abandonner son projet et de lui en présenter un nouveau, plus cohérent avec ses objectifs de lutte contre le changement climatique et de protection de l’environnement », a déclaré le ministre au journal Le Monde.

