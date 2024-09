Le New Glenn rate sa fenêtre martienne

Changement de plan pour Blue Origin : le premier vol de son lanceur lourd semi-réutilisable New Glenn n’emportera pas les deux petites sondes martiennes Escapade de la Nasa.

La préparation du vol inaugural du lanceur semi-réutilisable New Glenn de Blue Origin avance bien, mais pas assez vite pour la Nasa, qui a décidé de lui retirer ses petites sondes Escapade (Escape & Plasma Acceleration and Dynamics Explorers). Le premier New Glenn devait les placer sur une trajectoire vers Mars pour qu’elles puissent en étudier la magnétosphère résiduelle.

