Le duopole Boeing-Airbus ne satisfait plus les compagnies aériennes. Le patron de United Airlines, John Kirby, aimerait voir l’émergence d’un troisième avionneur. S’exprimant sur The Airshow podcast, il a expliqué que plus de concurrence aurait des effets positifs. Il estime par exemple que le choix de Boeing d’adapter la plateforme du 737, « une plateforme qui est plus vieille que moi » au lieu de faire un nouvel avion était « une erreur fondamentale ».

Cet article compte 270 mots.