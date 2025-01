La constellation Kuiper d’Amazon pourrait commencer son déploiement très prochainement. Un grand nombre de lancements doivent s’enchaîner rapidement pour respecter le calendrier imposé par la FCC.

Les premiers satellites de la constellation Kuiper sont en cours de transfert de l’usine de Kirkland, dans la banlieue de Seattle, vers Cape Canaveral, en Floride, pour leur campagne de lancement. D’une surface de 16 000 m2, le site d’assemblage, d’intégration et d’essais (AIT) de Kirkland n’a été inauguré qu’en avril dernier et est associé à un site logistique implanté non loin, à Everett, où tous les éléments sont concentrés avant l’assemblage. En pointe, sa capacité de production atteindra cinq satellites par jour.

Cet article compte 670 mots.