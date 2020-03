Début de qualification du missile ANL/Sea Venom

Les tirs de qualification du futur missile anti-navire franco-britannique ANL/Sea Venom ont démarré en février, près de dix ans après la signature du traité qui a mis le projet sur les rails.

Annoncé par la Délégation générale de l’armement (DGA) le 6 mars, le premier tir de qualification du nouveau missile Anti-navire léger (ANL) de MBDA a été réalisé avec succès le 20 février sur le polygone de DGA EM (Essais de missiles) de l’Île du Levant, au large d’Hyères en Méditerranée. Le missile franco-britannique, baptisé Sea Venom outre-Manche, a été mis en œuvre à partir d’un hélicoptère Panther de DGA EV (Essais en vol) pour un tir de longue portée, avec une acquisition automatique de la cible en milieu de course (LOAL : Lock On After Launch).

Cet article compte 420 mots.