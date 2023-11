Safran est freiné par les difficultés de la chaîne d’approvisionnement mais porté par la croissance du trafic aérien, si bien que ses perspectives restent positives pour clore l’année en atteignant ses objectifs financiers.

Le motoriste et équipementier français Safran a revu à la baisse sa prévision de croissance de livraisons du moteur Leap en 2023, qui s’affichera en augmentation « de 40 % à 45 % » contre « environ 50 % » jusque-là. En revanche, le chiffre d’affaires des activités de services devrait ressortir en hausse « entre 30 % et 32 % » contre 25 % à 29 % attendu jusque-là. Au cours de l’année 2022, le groupe a livré 1 136 Leap, qui équipe la totalité des 737 MAX et environ 60 % des A320neo en service.

Cet article compte 410 mots.