Space Pioneer atteint l’orbite à la première tentative

Pour la toute première fois de l’histoire, une société privée a réussi à atteindre l’orbite à sa toute première tentative, sans faire appel à la propulsion solide. Le Tianlong 2 à propulsion liquide permet à Beijing Tianbing Technology Co, alias Space Pioneer, de réussir là où tant de start-up américaines et chinoises ont échoué depuis vingt ans.

Le 2 avril, à 08 h 48 TU, le petit lanceur Tianlong 2, de Beijing Tianbing Technology Co., plus connue sous son nom commercial de « Space Pioneer », a décollé de la base de Jiuquan, dans la province chinoise de Gansu, pour son vol inaugural. Il a placé sur orbite héliosynchrone à 487 km trois nanosatellites dont le cubesat 4U Jinta pour Hantian Hangsheng et deux autres pour iTaikong Science et Hong Kong Knowledge. Une masse inerte plus représentative de ses capacités d’emport était également à bord mais n’a pas été larguée.

Cet exploit a permis à Space Pioneer de devenir la cinquième société chinoise de droit privé à atteindre l’orbite, et la première à y arriver du premier coup avec un lanceur à propulsion liquide.

Cet article compte 1 120 mots.