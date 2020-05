Tir de missile M51 au large de la Bretagne

Le premier tir de missile balistique M51 à partir du sous-marin nucléaire Le Téméraire pourrait avoir lieu le 11 juin, dans l’océan Atlantique, au sud-ouest du Finistère.

La DGA-EM (Direction générale de l’armement – Essais de missiles) vient de publier des notifications définissant des zones réglementées temporaires (ZRT) et zones dangereuses temporaires (ZDT) au large de la pointe de Penmarc’h. Il s’agit d’empêcher tout survol aérien durant une opération baptisée « Raphaël », mettant en œuvre des « essais de missiles en situation réelle » les 9 et 11 juin, avec possibilité de report jusqu’au 17 juillet. Des zones de régulation et d’interdiction à la navigation devraient également être mises en place.

