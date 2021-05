Le marché de la mobilité urbaine n’étant peut-être pas aussi prometteur que prévu, l’un de ses pionniers, VoloCopter, a décidé de s’intéresser à de plus longues distances. Lors du salon Ebace de l’aviation d’affaires, qui s’est tenu en virtuel, il a présenté le concept VoloConnect. Cet appareil eVTOL, doté de six rotors ascensionnels et deux propulsifs, serait capable d’emporter 4 passagers sur 100 km à 250 km/h. Il pourrait être certifié dans cinq ans.

Cet article compte 80 mots.