Yahsat achète quatre satellites à Airbus

L’opérateur émirien Yahsat vient de confirmer la commande à Airbus Defence & Space de deux satellites géostationnaires – sur lesquels le travail avait déjà commencé – et y a ajouté deux plateformes ArrOW pour une mission sur orbite basse.

Après la commande d’un Space Inspire à Thales Alenia Space par l’opérateur japonais SkyPerfect JSAT en mai, voici qu’Airbus Defence & Space annonce à son tour un contrat avec un autre opérateur asiatique, Yahsat (Al Yah Satellite Communications Co.), d’Abou Dhabi, pour deux satellites géostationnaires, Al Yah 4 et 5, à lancer en 2027 et 2028.

Cet article compte 570 mots.