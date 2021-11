L’Agni 5 se qualifie pour le service opérationnel

L’Inde a procédé au premier tir opérationnel de son missile intercontinental Agni 5, capable d’atteindre Pékin, qui entre donc en service au sein de la dissuasion nucléaire du pays.

Un mois après avoir annoncé qu’il n’y aurait pas de tir d’essai du missile Agni 5 en octobre, la DRDO (Defence Research & Development Organisation) indienne a procédé au huitième et dernier tir de qualification de son plus puissant missile le 27 octobre. Le missile a décollé à environ 14 h 20 TU du centre d’essais intégré de la DRDO sur l’île du Dr Abdul Kalam (ex-île Wheeler) au large des côtes de l’État d’Odisha (ex-Orissa), dans le golfe du Bengale. La cible, à plus de 5 000 km de distance, aurait été atteinte selon les sources militaires officielles.

