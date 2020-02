Airbus réalise sa meilleure année, mais…

Le groupe aéronautique européen Airbus a annoncé un chiffre d’affaires en forte hausse en 2019, grâce aux livraisons des appareils de la famille A320. Mais il a aussi enregistré une perte nette, due à une charge supplémentaire passée sur l’A400M.

Il s’agit sans conteste de la meilleure année d’Airbus en vingt ans d’existence. Avec 70,5 Md€ de chiffre d’affaires, le groupe a réalisé une année exceptionnelle, marquée notamment par 863 livraisons et 768 commandes pour son activité d’aviation commerciale. Il s’offre même la majorité du programme A220, dont il détient désormais 75 %, ayant annoncé le même jour le rachat des 23 % que détenaient encore le groupe canadien Bombardier (cf. encadré).

« Nous avons été touchés par des défis et un environnement géopolitique complexe », a expliqué Guillaume Faury. La question des taxes imposées par les États-Unis sur les produits européens, et français, depuis octobre, est un problème en cours, a souligné le P-DG. L’OMC (Organisation mondiale du commerce) devrait en effet dans quelques jours autoriser l’Europe a imposer elle aussi des taxes supplémentaires sur les productions américaines. Guillaume Faury espère que cela conduira à des discussions et des solutions.

