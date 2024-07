Boeing a annoncé avoir commencé les essais en vol du 777-9, la plus grande version de son long-courrier 777X, en vue de la certification de l’appareil par la FAA (Federal Aviation Administration).

Maintes fois reportée au fil des crises et des difficultés techniques rencontrées par l’avionneur, la campagne d’essais en vol pour la certification du 777X a démarré, en commençant par la version 777-9. Le premier vol a eu lieu le 12 juillet au Boeing Field près de Seattle, trente ans et un mois après le premier vol du 777. Il s’agit d’« une étape importante alors que nous travaillons sous la supervision de notre organisme de réglementation pour obtenir la certification de l’avion et le livrer à des clients du monde entier », a-t-il annoncé sur le réseau X (ex-Twitter).

