Airbus résiste sur les commandes, mais Boeing plonge

La reprise sera lente pour les grands avionneurs, à mesure que le monde du transport aéronautique va tenter de sortir de la crise du Covid-19. Airbus et Boeing en ont profité pour apurer leurs carnets de commandes, étrillés par les annonces d’annulations de contrats.

Les livraisons sont reparties à la hausse en juin pour Airbus, tandis que les annulations tombent en cascade chez Boeing. L’avionneur européen a livré 50 % d’appareils en plus le mois dernier par rapport au mois précédent, mais reste largement en deçà des chiffres de 2019. Au total, Airbus a livré moitié moins d’avions au cours des six premiers mois de l’année que l’an dernier : 196 contre 389. En juin, il a livré 36 avions, contre 24 en mai et 14 en avril.

Cet article compte 600 mots.