Aller-retour de la Chine à la Lune

Alors que l’avenir du programme lunaire américain va être réévalué par la nouvelle administration américaine, la Chine déroule son propre programme lunaire avec une mission complexe de retour d’échantillons, prélude à des vols habités.

La dernière opération de retour d’échantillons lunaires remonte à août 1976, et elle était menée par l’Union soviétique. La sonde Luna 24, de NPO Lavotchkine, s’était posée en bordure de la région de Mare Crisium (mer des Crises) pour renvoyer une carotte de 170 g de régolithe lunaire vers la Terre.

La mission chinoise Chang’e 5, qui a quitté la Terre le 23 novembre, est beaucoup plus ambitieuse. D’une masse de 8,2 t (2,8 t à vide) au décollage, contre 5,8 t pour Luna 24, elle doit ramener 2 kg d’échantillons sélectionnés. Surtout, là où les Soviétiques avaient choisi la simplicité avec un aller et un retour directs, grâce à un atterrisseur et un étage de retour, les Chinois ont mis sur pied une mission dont la complexité rappelle celle d’Apollo, à la grande différence que l’ensemble des opérations seront menées en automatique.

