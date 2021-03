ArianeGroup, candidat pour motoriser les cargos lunaires

ArianeGroup ne fournira pas que les lanceurs des futurs vaisseaux ravitailleurs lunaires, l’industriel pourrait également en fournir les moteurs. Cette diversification pourrait aussi être bénéfique pour l’évolution d’Ariane 6.

Airbus Defence & Space a fait appel à ArianeGroup, coentreprise d’Airbus et Safran, afin d’étudier des solutions de propulsion pour deux vaisseaux logistiques automatisés qui desserviraient l’orbite et la surface lunaires. Ces vaisseaux pourraient être développés après la prochaine ministérielle de l’ESA. Airbus DS est en compétition avec Thales Alenia Space (TAS) pour le développement du cargo CLTV (Cis-Lunar Transfer Vehicle) et de l’atterrisseur EL3 (European Large Logistics Lander) qui pourraient servir au soutien logistique du programme Artemis de la Nasa, dont l’ESA est partenaire. Les deux industriels, qui ont chacun reçu deux contrats d’études, sont déjà partenaires sur le module de service européen (ESM) : Airbus DS en tant que maître d’œuvre, TAS en tant que premier sous-traitant pour la structure et de nombreux systèmes.

