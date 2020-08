Arianespace reprend une année amputée

Le Covid-19 est toujours présent en Guyane, mais les lancements ont repris pour Arianespace qui va devoir désormais rattraper une année très impactée par la pandémie et la crise de OneWeb.

Après un ultime report dû aux conditions météorologiques, Arianespace a repris ses vols au départ du Centre spatial guyanais le 15 août. Trois satellites ont été mis sur orbite de transfert géostationnaire.

Cette mission VA253 est intervenue près de six mois après le précédent décollage d’Ariane 5, pour VA252 le 18 février dernier. Ces 179 jours constituent le plus long intervalle entre deux missions d’Ariane depuis 2012 et il faut remonter à 2005 pour retrouver une autre interruption aussi longue des lancements en Guyane.

Cumulé avec l’arrêt des lancements pour OneWeb, ce trou d’un semestre dans l’exploitation de ses lanceurs devrait plomber l’exercice 2020 pour Arianespace.

