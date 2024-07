Dans le cadre de France 2030, le Cnes et Bpifrance ont sélectionné une équipe menée par Thales Alenia Space et Magellium Artal Group, pour une mission de démonstration de futurs services d’inspection et d’amarrage sur orbite. Diane (Démonstration d’Inspection et Amarrage Novatrice Embarquée) doit tester l’approche et la capture, à l’aide d’un bras robotisé, d’une cible représentative d’un satellite désactivé sur orbite basse.

Cet article compte 280 mots.