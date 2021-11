Les sociétés Astroscale et ClearSpace ont été choisies par le gouvernement britannique pour étudier des missions de désorbitation active de satellites en panne ou de débris spatiaux. L’objectif pourrait être le retrait d’un satellite bien réel de la constellation OneWeb, en panne depuis 2020.

Durant le Congrès d’astronautique de Dubaï, le 27 octobre, Astroscale Ltd et ClearSpace Today Ltd, respectivement filiales britanniques de la start-up japonaise Astroscale et de son homologue suisse ClearSpace, ont chacune reçu un contrat de l’agence spatiale britannique UKSA (UK Space Agency) pour une étude de faisabilité en vue d’une ambitieuse mission Cosmic (Cleaning Outer Space Mission through Innovative Capture) de désorbitation active pour le compte du gouvernement de Sa Majesté en 2025.

Cet article compte 1 020 mots.