ATR attend une reprise, mais pas tout de suite

Année noire en 2020 pour ATR qui n’a livré que dix avions pour des prises de commandes particulièrement atones.

L’année 2020 sera à oublier pour ATR. L’avionneur franco-italien n’a livré que dix avions et enregistré seulement trois commandes nettes (six commandes et trois annulations). En 2019, l’avionneur avait livré 68 avions et enregistré 79 commandes nettes.

Son patron Stefano Bortoli n’a donné aucun résultat financier chiffré pour l’avionneur lors de la présentation de la situation par visioconférence le 17 mars, tout en espérant pouvoir bénéficier de la reprise. Pourtant ATR avait le vent en poupe ces dernières années, grâce aux économies de carburant qu’offrait le turbopropulseur et à sa pénétration sur de nouveaux marchés.

