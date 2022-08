Avec le Lijian 1, la Chine a son Vega

Premier vol d’un nouveau lanceur dans l’arsenal chinois : le Lijian 1 quadriétage à propergol solide, équivalent en capacité au Vega européen, a été mis au point sous l’égide de l’Académie des sciences de Chine.

Le petit lanceur chinois Lijian 1 (« Puissante flèche ») a décollé de la base de Jiuquan, dans la province de Gansu, le 27 juillet, pour placer sur orbite un satellite technologique de 400 kg et cinq micro et nanosatellites en passagers auxiliaires. Développé par l’Institut de mécanique de l’Académie des sciences de Chine et commercialisé par Beijing Zhongke Aerospace Exploration Technology (CAS Space), une filiale de l’académie, ce lanceur de 135 t au décollage, anciennement connu sous le nom de Zhongke 1A, est le plus gros que la Chine ait développé sur la base de la propulsion solide.

