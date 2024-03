Boeing, un géant qui a perdu sa route

Depuis le 5 janvier dernier et l’arrachage d’une porte en plein vol , les investigations de la FAA jettent enfin une lumière crue sur les manquements et les fautes accumulées par Boeing. Le constructeur, autrefois constitué d’une grande famille d’ingénieurs et de techniciens fidèles, semble avoir perdu sa raison d’être en poursuivant la rentabilité et les dividendes financiers au détriment de la qualité et surtout, de la sécurité. Mais comment ce géant des airs en est-il arrivé là ? Chronologie d’un déclassement en cours.

Difficile de mettre une date pour le jour où les choses ont commencé à mal tourner chez Boeing. Pour certains, les difficultés ont commencé dès le mandat de Jimmy Carter en 1976, avec la déréglementation du transport aérien américain et l’arrivée de la concurrence. Cela a engendré la baisse du prix des billets, et donc des tensions sur le prix d’achat des avions. Jusque là, Boeing pouvait se permettre toutes les innovations, aussi coûteuses qu’elles soient, au nom du confort et de la sécurité. Mais l’irruption d’autres acteurs internationaux allait forcer l’avionneur à chercher à produire moins cher, ce qui allait le mettre dans une situation financière plus difficile au cours des années 1990.

