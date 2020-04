Le Bourget 2021 en première ligne des salons de la reprise

Avec l’annulation de la totalité des salons internationaux de l’industrie aéronautique et spatiale prévus au printemps et à l’été, la question se pose de l’avenir de ces manifestations. Le salon du Bourget 2021 sera un test.

Pandémie oblige, l’année des salons aéronautiques s’est interrompue avec celui de Singapour, qui s’est tenu du 11 au 16 février. La cité-État comptait alors une cinquantaine de cas identifiés et s’apprêtait à passer en confinement. Plus de 70 exposants s’étaient décommandés au dernier moment. Les autres grands rendez-vous de l’année que sont la Fidae à Santiago du Chili fin mars, le salon ILA de Berlin en mai et le salon de Farnborough en juillet ont tous été annulés. Cela représente un véritable désastre pour leurs organisateurs, qui avaient déjà engagé les deux tiers ou les trois quarts de leur budget, estimé pour Farnborough à quelque 50 M£.

Cet article compte 400 mots.