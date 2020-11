La constellation Skylark va veiller sur l’espace proche

Thales Alenia Space et sa filiale américaine LeoStella vont entamer la réalisation des premiers satellites de la constellation Skylark pour le suivi optique des satellites et des débris spatiaux autour de la Terre.

Deux ans après sa prise de participation dans la start-up NorthStar Ciel et Terre, basée à Montréal, au Québec, Thales Alenia Space vient de signer avec elle un contrat pour débuter le développement et la réalisation de sa constellation Skylark, pour la surveillance de l’espace et le suivi des débris spatiaux. Dans un premier temps, trois satellites seront fabriqués chez LeoStella, à Tukwila, dans la banlieue de Seattle, pour être lancés en 2022.

Ce premier contrat porte sur la fourniture de trois satellites pour démarrer le service. Thales Alenia Space sera maître d’œuvre et fournira la charge utile des satellites, constituée d’un instrument optique compact. LeoStella sera en charge de la plateforme LEO-100 ainsi que de l’assemblage, de l’intégration et des essais des satellites.

